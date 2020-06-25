دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، الخميس، أن الدور التركي بطريقته الحالية في العالم العربي "غير مرحب به"، محذرا من "تداعيات سلبية" إذا استمرت تركيا على هذا النهج.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد والممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، بحثا خلاله العلاقات الإماراتية الأوروبية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا والسودان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأفادت الوكالة بأنهما ناقشا سبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وأكدا أن التدخل الأجنبي في ليبيا لا يسبب الضرر لليبيا وحسب وإنما لدول مجاورة والمنطقة كلها.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد إن "الدور التركي بطريقته الحالية في العالم العربي غير مرحب به، وتداعياته ستكون سلبية في حال استمرت تركيا على هذا النهج"، داعيا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل ليبي - ليبي للأزمة الحالية.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بـ"الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية والتي تنطلق من حرصها على استقرار ليبيا"، مؤكدا أن "رسالة الإمارات للعالم أجمع رسالة سلام واستقرار وتنمية، وتتطلع إلى أن تقود جميع هذه الجهود المخلصة إلى حل الأزمة الليبية بما يعود بالخير على الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والازدهار".