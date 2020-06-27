ماذا حدث وماذا قال جورج نادر داخل الجلسة قبل سجنه بقضية "جنس أطفال"؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أصدر القضاء الأمريكي، الجمعة، الحكم بسجن جورج نادر لمدة 10 سنوات على خلفية قضية "جنس مع أطفال"، أقر بذنبه فيها مطلع العام الجاري.

جورج نادر تحدث بصورة مقتضبة داخل جلسة المحاكمة طالبا الصفح، قائلا إنه "يعتذر بشدة" وأن "يأسف عميقا للألم والمعاناة التي تسبب بها" مشيرا إلى أن مكوثه في السجن خلال العام الماضي كان "الأكثر صعوبة في حياته".

وأضاف نادر البالغ من العمر 61 عاما: "العلاقة الإنسانية الوحيدة التي أحظى بها هنا هي مع محاميي وبعض نزلاء السجن والحراس"، لافتا إلى أن أغلب أقاربه وافراد عائلته هم في بلده الأم، لبنان.

أحد ضحايا جورج نادر خاطب المحكمة، الجمعة عبر "فيديو كونفرنس" من التشيك، قائلا إن المتهم "سرق عمره بالكامل بعد الإساءة له جنسيا"، قائلا: "كرهت نفسي وأصبحت أشعر بالعار" لافتا إلى وجود ذكريات مؤملة "سيحملها معه إلى الموت".

جورج نادر اعترف بإحضار الضحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية العام 2000 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، وكجزء من الحكم الصادر بحقه سيتوجب عليه دفع مبلغ 150 ألف دولار للضحية.