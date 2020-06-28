دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يعتزم وزير الخارجية اللبنانية، ناصيف حتي، استدعاء السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، على خلفية تصريحات صدرت عنها حول حزب الله، بعد وقت قصير من مطالبة وجهها نائب عن الكتلة التي تُمثل حزب الله في البرلمان، الحكومة بـ"تحرك فوري" ضدها.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية خبرا كشف عزم حتي استدعاء شيا عند الثالثة بعد ظهر الإثنين على خلفية "تصريحاتها الأخيرة"، وفقا للوكالة.

وكانت قد قالت السفيرة الأمريكية في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية إن واشنطن "قلقة" من دور حزب الله في البلاد متهمة الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، بـ"تهديد استقرار" لبنان وموجهة اتهامات لحزبه بـ"منع التوصل إلى حل اقتصادي" للوضع الراهن في البلد الذي أنهكته الأزمات.

ولفتت شيا بتصريحاتها إلى أن السياسية الأمريكية ليست سببا في معاناة اللبنانيين مشددة على أن ما يُعرف بـ"قانون قيصر" يستهدف "تجفيف منابع تمويل النظام (السوري)" فقط.

وردا على هذه التصريحات، أصدر قاضي محكمة الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، قرارًا بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية... من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وبموجب القرار، قد تواجه أي وسيلة إعلامية عقوبة وقفها عن العمل لمدة عام، وتغريمها 200 ألف دولار أمريكي، في حال خالفت الأمر.

من جانبه، قال العضو في الجناح الذي يُمثل حزب الله في مجلس النواب اللبناني (كتلة الوفاء للمقاومة)، حسن فضل الله: "إن التصريحات الأخيرة للسفيرة الأميركية في بيروت تشكل اعتداء سافرا على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية، وإساءة لشعبه ومقدساته ودماء شهدائه، الذين حرروا أرضهم وحموا شعبهم، في مواجهة الحروب الأميركية بواسطة العدوين الإسرائيلي والتكفيري، ليبقى لبنان بلدا موجودا على خارطة الدول المستقلة وموطنا للحريات العامة، وهو ما نتمسك به ونحافظ عليه، وأكبر تهديد لهذه الحريات هي حروب أميركا في المنطقة وعنصريتها التي من مظاهرها ما يجري في الشوارع الأميركية، ودعمها المطلق للكيان الصهيوني نقيض لبنان بلد التنوع والتعايش"، وفقا للوكالة اللبنانية.

وطالب فضل الله وزارة الخارجية بـ"التحرك فورا" بهدف إلزام شيا على "احترام القانون الدولي" والتقيد بالقوانين اللبنانية واصفا سلوك السفيرة بـ"العدواني" ورأى أنه "تجرؤ وقح على الدولة"، وفقا للوكالة.

وكان قد عين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شيا سفيرة لبلاده لدى لبنان في فبراير/شباط في الماضي بعد أن عملت كنائب لرئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة.