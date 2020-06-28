دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت وزارة الخارجية التركية، الأحد، عن خيبة أملها بسبب عدم تحسين موقع أنقرة في التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن حزب العمال الكردستاني ضالع في تهريب الأطفال وتجارة البشر، وفقا لبيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأشارت الخارجية التركية في بيانها إلى أن أنقرة تتحمل عبء 4 ملايين لاجئ إلا أنها " تواصل بذل الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتعاون مع المنظمات المدنية والدولية ومعاقبة المتورطين في تجارة البشر"، وفقا للأناضول.

ورأت أنقرة أنه يجب على واشنطن الكف عن اعتبار حزب العمال الكردستاني شريكا شرعيا لها في المنطقة بعد أن تطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى قضية تهريب الحزب للأطفال والتجارة بالبشر، وفقا لما جاء في البيان.

وأكدت تركيا أنها تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات دولية عدة، ولفتت إلى أن التقرير الأمريكي أشاد بجهود أنقرة في هذا المجال.