طهران، إيران (CNN)-- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في بيان متلفز، الأحد، إن العام الجاري هو "الأصعب في تاريخ البلاد بسبب العقوبات الأمريكية وانتشار فيروس كورونا"، وأضاف روحاني، خلال اجتماع حكومته، "من الحرب الاقتصادية للعدو ووباء فيروس كورونا، هذا العام هو العام الأكثر صعوبة في تاريخ بلادنا".

وأضاف حسن روحاني، أنه "منذ 140 عامًا لم نشهد مثل هذا المرض"، مشددًا على أن أقنعة الوجه ستكون إلزامية في المناطق المعرضة لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد في أبريل نيسان الماضي 2020، عاودت أعداد المصابين بالفيروس في البلاد الارتفاع خلال شهري مايو أيار الماضي ويونيو حزيران الجاري.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في إيران 220 ألف إصابة بالمرض، فيما تجاوزت أعداد الإصابات حاجز 10 آلاف شخص، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الإيرانية.

وتفرض الولايات المتحدة، عقوبات اقتصادية متصاعدة على طهران، في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018.