صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

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اتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن بلاده ستستأنف نشاطها الدبلوماسي في ليبيا عبر إرسال قائم بأعمال سفارة موسكو لدى طرابلس إلى تونس.

وقال لافروف قبل لقاء رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا، عقيلة صالح: "قررنا أن نعاود نشاط السفارة الروسية لدى ليبيا، والذي سيقوده في هذه المرحلة القائم بالأعمال المؤقت السيد دزامشيد بولتاييف".

وأضاف وزير الخارجية الروسي قائلا في إشارة إلى بولتاييف: "سيمكث مؤقتا في تونس، لكنني أشدد على أن من صلاحياته تمثيل روسيا على الأراضي الليبية كافة".

ويتمتع قائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بدعم موسكو السياسي والعسكري ودعم فرقة الوحدات الخاصة الروسية، فاغنر، لكن الكرملين ينفي إرسال مقاتلي الفاغنر إلى ليبيا، ويتمسك بموقفه الذي يقضي بأن مهام المتعهدين العسكريين الخاصين تقتصر على الداخل فقط.

ولا تعترف الأمم المتحدة ببرلمان الشرق الذي يمثل حفتر كسلطة شرعية في البلاد وتواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني ومركزها العاصمة الليبية، طرابلس.

وبينما تستأنف السفارة الروسية في طرابلس نشاطها من تونس، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سترتبط البعثة الدبلوماسية بحفتر مباشرة أم أنها ستعمل مع حكومة الوفاق في طرابلس.