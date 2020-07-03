صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التركيان زيارة "مفاجئة" إلى ليبيا، الجمعة، عقدا خلالها لقاءات مع المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني واجتماعات مع القادة العسكريين والأمنيين للحكومة نفسها، وفقا لما نقلته قناة TRT الرسمية التركية.

ووصفت القناة الزيارة بـ"المفاجئة" وكشفت أن المسؤولين العسكريين التركيين اجتمعا بالمجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق وبمسؤولين أمنيين وعسكريين ليبيين.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني المشترك بني الحكومتين وتطبيق التفاهم التركي الليبي المشترك، وفقا لما ذكرته قناة TRT.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، من طرابلس: "تركيا ماضية في دعم حكومة الوفاق لتحقيق الاستقرار في ليبيا وحفتر وداعموه سيخسرون"، وفقا للقناة التركية.

وأضاف أكار قائلا: "سنفعل كل ما يلزم من أجل أشقائنا الليبيين بموجب تعليمات الرئيس أردوغان"، حسبما نقلت TRT.

وعلى هامش الزيارة نفسها، التقى وزير الدفاع التركي جنودا ليبيين وأتراك في مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني في ليبيا.

وكانت قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع العام الجاري، أن الجنود الأتراك يقاتلون في ليبيا إلى جانب قوات حكومة الوفاق.