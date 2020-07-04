دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن وصفت رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بـ"المناضل"، هاجم أمير سعودي الناشطة اليمنية توكل كرمان، السبت، مشيرا إلى أنها تعمل وفق "أجنداتها الحزبية".

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " توكل كرمان عنوان للشخصية المأجورة التي تعمل وفق أجنداتها الحزبية فمهما كان موقفك من النظام المصري هذا لا يعطي الإنسان بأن يتمنى لمصر وشعبها العطش".

وأضاف الأمير السعودي قائلا في التغريدة نفسها: "ووصفها لرئيس أثيوبيا بالمناضل هو تجسيد لمقولة أن الحقد والحزبية قد أعمى قلوب هؤلاء وأصبحوا خطرا على الدول العربية وشعوبها".

توكل كرمان عنوان للشخصية المأجورة التي تعمل وفق أجنداتها الحزبية فمهما كان موقفك من النظام المصري هذا لا يعطي الإنسان بأن يتمنى لمصر وشعبها العطش ووصفها لرئيس أثيوبيا بالمناضل هو تجسيد لمقولة أن الحقد والحزبية قد أعمى قلوب هؤلاء وأصبحوا خطرا على الدول العربية وشعوبها https://t.co/emQ14dpMcu

وكانت قد نشرت توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، صورة مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي وصفته بـ"المناضل" مؤكدة على أنه سيصل إلى انجاز حل عادل لملف سد النهضة.

وتشتعل أزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن موعد بناء السد وملء خزانه، إذ تعتبر القاهرة أن القيام بهاتين الخطوتين دون التوصل إلى اتفاق سيكون خطيرا على أمن المنطقة، مؤكدة أنها ستفعل كل ما يلزم لحماية مصالح شعبها.

وترى مصر أن الخطة الإثيوبية لملء الخزان ستؤثر على حصتها من مياه النيل، وكانت قد أحالت القضية مؤخرا لمجلس الأمن الدولي لإيجاد حل للقضية التي لم يتم التوافق بشأنها رغم المفاوضات الماراثونية التي استمرت سنوات طويلة.

بالمقابل، تصر إثيوبيا على حقها بملء الخزان وبناء السد وفقا للخطة التي وضعتها مسبقا لمشروع "سد النهضة"، وكانت قد رفضت المقترحات التي قُدمت لها بهذا الصدد من الجانب المصري.