وزير دفاع تركيا يزور جنود بلاده بليبيا ويرد على "التحرش بسفينة فرنسية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—زار وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار جنود بلاده في ليبيا، السبت، مؤكدا على أن تركيا "ماضية في الوقوف إلى جانب ليبيا وفق ما يقتضيه القانون الدولي والعدل"، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لا تراجع لتركيا عن ذلك.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركي الرسمية على لسان أكار قوله فيما يخص "ادعاءات تحرش القوات البحرية التركية بسفينة فرنسية"، تأكيده على أنها "مكيدة يراد منها تحقيق غايات سياسية لا عسكرية، وعلى فرنسا الاعتذار من تركيا".

ويذكر أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التركيان وثلا إلى ليبيا في زيارة "مفاجئة"، الجمعة، عقدا خلالها لقاءات مع المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني واجتماعات مع القادة العسكريين والأمنيين للحكومة نفسها، وفقا لما نقلته قناة TRT الرسمية التركية.

ووصفت القناة الزيارة بـ"المفاجئة" وكشفت أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني المشترك بني الحكومتين وتطبيق التفاهم التركي الليبي المشترك.