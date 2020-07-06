دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده أحبطت كافة المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدها في شرق البحر المتوسط، فيما أعلن دخول أول مفاعل نووي تركي الخدمة في 2023.

وأضاف أردوغان، على هامش مشاركته من إسطنبول عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مراسم افتتاح محطات طاقة كهرومائية، أن تركيا بدأت عمليات البحث والتنقيب عن الطاقة في البحر الأسود خلال الفترة الماضية، حسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول.

وأشار أردوغان إلى أن عمليات تركية للبحث عن الطاقة في البحار قد بدأتها سفينتي التنقيب "فاتح" و"ياووز"، مؤكدًا: "سنواصل عمليات التنقيب عن الطاقة، ولن نتهاون مع المساس بحقوقنا".

وكشف أردوغان عن دخول أول مفاعل نووي تركي الخدمة في 2023، في محطة "آق قويو" للطاقة النووية بموجب اتفاق مع شركة روسأتوم الروسية في ديسمبر كانون الأول 2010.

وهو واحد من 4 مفاعلات نووية تعتزم أنقرة تدشينها على ساحل البحر المتوسط.

وتصل قيمة إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو"، في ولاية مرسين التركية، إلى نحو 20 مليار دولار.

من ناحية أخرى، هاجم أردوغان استثناء الاتحاد الأوروبي لتركيا من رفع قيود السفر، مُعتبرًا أن الاتحاد "فضَل الدول التي تعاني من غياب الشفافية على تركيا".

كان الاتحاد الأوروبي قد أعاد فتح حدوده في مطلع يوليو تموز أمام مواطني 15 دولة، واستنثنى دولا أخرى بسبب حالة وباء كورونا فيها.