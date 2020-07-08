دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقعت إيران وسوريا "اتفاقية شاملة" للتعاون العسكري والأمني، الأربعاء، خلال اجتماع بين رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري، ووزير الدفاع السوري علي أيوب، في مقر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال باقري بعد التوقيع: "الاتفاقية الموقعة تعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية، مؤكّداً أن بلاده ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين"، حسب تعبيره.

ووجه رئيس أركان الجيش الإيراني انتقادا لتركيا أكد خلاله أنها "تأخرت قليلا" بالوفاء بالتزاماتها بتفاهمات أستانا على صعيد إخراج من وصفهم بـ"الجماعات الإرهابية" من سوريا، وفقا لفارس.

وأشار باقري إلى أن على تركيا أن تحل مشاكلها الأمنية عبر الحوار مع الجانب السوري لا عن طريق التواجد العسكري على أراضي سوريا، حسبما ذكرت الوكالة الإيرانية.

وكانت قد دعمت إيران حكومة الأسد منذ عام 2011 عسكريا واقتصاديا وساهمت بشكل كبير في بقائه بالسلطة على مدار 10 سنوات من الحرب المستعرة في معظم مناطق البلاد.