دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان اورتاغوس، عملية تفجيرات أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، ومقتل 19 أمريكا في تلك العملية التي نفذها إرهابيون مدعومون من إيران.

24 years ago, Iran-sponsored terrorists killed 19 Americans at the Khobar Towers and injured hundreds more. A U.S. court has once again found Iran liable to pay damages to victims and their families. Justice is overdue for the many victims of Iranian-supported terror.

جاء ذلك في تغريدة لأورتاغوس على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: " قبل 24 عامًا، قتل إرهابيون تدعمهم إيران، 19 أمريكيًا في أبراج الخبر وجرحوا مئات آخرين. وجدت محكمة أمريكية مرة أخرى أن إيران مسؤولة عن دفع تعويضات للضحايا وأسرهم. لقد حان وقت العدالة للعديد من ضحايا الإرهاب المدعوم من إيران".

ويذكر أن عملية "أبراج الخبر" العام 1996 استهدفت مجمعا سكنيا لعسكريين أمريكيين من سلاح الجو، أدت إلى مقتل 19 أمريكيا، وجرح أكثر من 300.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في العام 2015 القبض على أحمد المغسل المسجل ضمن قائمة الإرهاب الدولية، بعد ملاحقة استمرت 19 عاما، والمتهم بالتخطيط لتنفيذ الانفجار بصهريج مفخخ في حزيران/ يونيو 1996.