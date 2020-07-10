المتحدثة باسم خارجية أمريكا تستذكر تفجيرات أبراج الخبر بالسعودية: القضاء يجدد إدانته لإيران

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لآثار الهجوم على أبراج الخبر في السعودية العام 1996

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان اورتاغوس، عملية تفجيرات أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، ومقتل 19 أمريكا في تلك العملية التي نفذها إرهابيون مدعومون من إيران.

جاء ذلك في تغريدة لأورتاغوس على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: " قبل 24 عامًا، قتل إرهابيون تدعمهم إيران، 19 أمريكيًا في أبراج الخبر وجرحوا مئات آخرين. وجدت محكمة أمريكية مرة أخرى أن إيران مسؤولة عن دفع تعويضات للضحايا وأسرهم. لقد حان وقت العدالة للعديد من ضحايا الإرهاب المدعوم من إيران".

ويذكر أن عملية "أبراج الخبر" العام 1996 استهدفت مجمعا سكنيا لعسكريين أمريكيين من سلاح الجو، أدت إلى مقتل 19 أمريكيا، وجرح أكثر من 300.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في العام 2015 القبض على أحمد المغسل المسجل ضمن قائمة الإرهاب الدولية، بعد ملاحقة استمرت 19 عاما، والمتهم بالتخطيط لتنفيذ الانفجار بصهريج مفخخ في حزيران/ يونيو 1996.

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