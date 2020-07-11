رانيا يوسف توضح لعمرو أديب سبب نشرها صور "متحرشين" وما تنوي فعله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—روت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، تفاصيل عن حوادث تعرضت فيها للتحرش، وذلك وسط الضجة الواسعة التي أثارتها هذه القضية في الشارع المصري وتصدرت أبرز المواضيع التي يتناولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد.

#الحكاية| الفنانة رانيا يوسف: كل يوم هنزل وهفضح 5 تحرشوا بيا لفظيا على السوشيال ميديا #MBCMASR https://t.co/IWyVqIQCOo

جاء ذلك في مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامي المصري، عمرو أديب على قناة MBC، حيث قالت: "قررت أفضح المتحرشين، بيدخلوا على صفحاتي على الانستغرام ويشتموني ويكتبوا كلام يشيب، ورسائل بتشيب، أنا لو بعتلك سكرين شوتس على الحاجات الي بتنكتب حتى من قبل الفستان من أول ما فتحت صفحة الفيسبوك وأنا يعني عندي حالة ذهول.."

وتابعت قائلة: "انا ناوية كل يوم أنزل 5 متحرشين لفظيا على السوشال ميديا وانا ناوياها.. مش أنا بس يا عمرو أنا بيتبعتلي من بنات محجبات ومنقبات ولبسهم محتشم جدا وأطفال وزي ما بقلك رجالة بعتنلي قصصهم يعني الموضوع مش مقتصدر على البنات يا عمرو.."

وأضافت: "أنا بحاول أشجع البنات، ما تسمحيش لحد يتحرش بيكي لفظيا، أنت معملتيش حاجة، انت لما حطيتي صورتك وتعملي انستغرام ده مش معناه انك بتستدعي حد يتحرش بيكي انت معملتيش حاجة غلط.. في رسائل تهديد طبعا جاتلي.."