دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأحد، أن حكومة الوفاق الليبية مصرة على انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر (الجيش الوطني الليبي) من سرت والجفرة للقبول بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن تحقيقا يجري لتحديد الجهة المسؤولة عن قصف قاعدة الوطية ومحاسبتها.

ونقلت قناة TRT الرسمية التركية تصريحات أوغلو لصحيفة "فاينانشال تايمز" والتي قال فيها إن الوفاق مصممة على انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة وإلا فإنها ستستأنف هجومها على هاتين المنطقتين.

ولفتت القناة إلى أن وزير الخارجية التركي "ألمح" إلى دعم أنقرة لأي تحرك عسكري لحكومة الوفاق بشرط أن يكون "شرعيا ومنطقيا"، وأشار إلى أن روسيا قدمت خطة لوقف إطلاق النار في ليبيا وحددت أوقاتا لذلك، لكن حكومة السراج أكدت ضرورة انسحاب الجيش الوطني الليبي من سرت والجفرة والعودة إلى خطوط الاشتباك التي وُضعت عام 2015، وذلك بعد أن تشاورت (الوفاق) مع تركيا، وفقا لـTRT.

وأردف أوغلو قائلا: "الآن يعتمد كل هذا على الطرف الآخر، وعليهم قبول هذه الشروط المسبقة من أجل وقف إطلاق نار دائم"، حسبما ذكرت القناة التركية.

وبشأن استهداف قاعدة الوطية من جانب طيران مجهل مؤخرا، أكد وزير الخارجية التركي أن تحقيقا يجري في الحادثة لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم، وفقا للقناة التركية.