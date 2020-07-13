قرقاش يدعو لـ"إعادة إنتاج النفط" في ليبيا ويتحدث عن وقف إطلاق النار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الإثنين، لإعادة إنتاج النفط في ليبيا بأقرب وقت ممكن مؤكدا على أن بلاده تدعم خيار وقف إطلاق النار.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تدعو دولة الإمارات وبالتعاون مع شركاؤها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قائلا في التغريدة نقسها: "سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والاولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية".

تدعو دولة الإمارات وبالتعاون مع شركاؤها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع. سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والاولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

بالمقابل، كان قد قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن حكومة الوفاق الوطني الليبية لن تقبل بوقف إطلاق النار قبل انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من ستر والجفرة.

وتعتبر مصر ميناء سرت وقاعدة الجفرة خطا أحمر بالنسبة لأمنها القومي، وكان قد شدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في مرات عدة على هذه النقطة في حين أجرت القوات المسلحة المصرية مؤخرا مناورة عسكرية على حدودها الغربية مع ليبيا سُميت بـ"حسم 2020".