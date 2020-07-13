خامنئي يصف عودة تزايد إصابات فيروس كورونا بـ"المُحزن"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصف مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، عودة تزايد إصابات فيروس كورونا إلى البلاد بأنه "مُحزن حقا"، وشجع المواطنين على اتخاذ الإجراءات المناسبة للمساعدة في احتواء تفشي الوباء.

وبحسب مكتبه، قال خامنئي للمُشرعين يوم الأحد في مكالمة عبر الفيديو كونفرانس، إنه يجب على المواطنين "لعب دورهم في أفضل طريقة لتقصير سلسلة الانتقال على المدى القصير لإحضار البلاد إلى بر الخلاص".

وأبلغت إيران عن 184 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، الأحد. ووفقا للمتحدثة باسم الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، التي كانت تتحدث عبر التلفزيون الحكومي، فإن إجمالي الوفيات في جميع أنحاء البلاد وصل إلى 12829 حالة.

كما سجلت البلاد 2186 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في إيران إلى 257 ألفا و303 حالات.

ويوجد ما مجموعه 3359 مريضًا في حالة حرجة بوحدة العناية المركزة.

وتقول إيران إن 219 ألفًا و993 حالة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا قد تعافت من الوباء.