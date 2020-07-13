دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظر نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن الأصداء التي خلفها قرار تحويل متحف "آيا صوفيا" لمسجد في الداخل الروسي، ليقدم الرئيس التركي توضيحات وصفها الكرملين بـ"المناسبة".

وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين أجريا اتصالا هاتفيا الإثنين تطرقا فيه إلى التعاون المشترك بنهما في سوريا وما أسفر عنه من تهدئة للأجواء في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

ولفت الكرملين إلى أن بوتين وأردوغان تحدثا أيضا حول الوضع في ليبيا إذ شددا مجددا على ضرورة وقف "المواجهات العسكرية" والعودة إلى التفاوض على أساس مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 واتفقا على تنشيط الجهود الدبلوماسية والسياسية في هذا البلد.

وفي سياق منفصل، أكد الرئيس الروسي لنظيره التركي أن قرار تحويل آيا صوفيا لمسجد آثار أصداء غاضبة في الداخل الروسي، ما دفع أردوغان لتقديم "تفسير مناسب" وضمانات بإتاحة المعلم لزيارة الراغبين من السياح من بينهم الأجانب، وبحماية المقتنيات المقدسة للمسيحيين داخل الموقع.