الخارجية المصرية تتواصل مع إثيوبيا بشأن ملء خزان سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، التواصل مع الجانب الإثيوبي للحصول على إيضاح بشأن بدء ملء خزان سد النهضة بعد الأنباء التي ترددت بهذا الشأن.

وقالت الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر".

وأضافت القاهرة في بيانها مؤكدة أنها "تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع"، وفقا لبيان الخارجية.

بيان صحفي ****** رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Wednesday, July 15, 2020

وكانت قد أعلنت السودان تسجيل انخفاض بمنسوب مياه النيل بمقدار 90 مليون متر مكعب ولفتت إلى أن ذلك يعني أن إثيوبيا أغلقت بوابات سد النهضة وبدأت بملئه.

وكان قد نقل التلفزيون الإثيوبي الرسمي تصريحا لوزير الري والموارد المائية في إثيوبيا قال فيه إن بلاده بدأت بالفعل بملء السد.