دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضحت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، الثلاثاء، أن وجود رسومات في مسجد آيا صوفيا ليس عائقاً أمام صحة الصلوات فيه، وأن تغطية هذه الرسومات أو تعتيمها أثناء أوقات الصلاة للتأكد من "إمكانية أداء المسلمين صلواتهم بخشوع".

جاء ذلك اجتماع للمجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا، الثلاثاء، حيث قالت في بيان نقلته تلفزيون TRT التركي: "الرسومات في آيا صوفيا ليست عائقاً أمام صحة الصلوات التي ستؤدى فيه، وبرفقة ذلك يجب تغطية هذه الرسومات أو تعتيمها أثناء أوقات الصلاة باستخدام وسائل مناسبة للتأكد من إمكانية أداء المسلمين صلواتهم بخشوع".

وأكدت رئاسة الشؤون الدينية في بيانها على أنه "لا يوجد أي مانع من الناحية الدينية من افتتاح آيا صوفيا الذي يعتبر قيمة كبيرة للتراث الثقافي الإنساني والتاريخي، أمام الزوار خارج أوقات الصلاة".

ويذكر أن علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية في تركيا، أعلن خلال زيارته آيا صوفيا، الأحد، أن الصلوات الخمس ستقام يومياً في المسجد بشكل منتظم، اعتباراً من الجمعة 24 يوليو/ تموز الجاري.