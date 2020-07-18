دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت وزارة الخارجية المصرية، السبت، عن "اندهاشها" من تصريحات من وصفتهم بـ"بعض المسؤولين الأتراك" حول شرعية مطالبة جهات ليبية قالت القاهرة إنها منتخبة لمصر بالتدخل في الشأن الليبي.

ونشرت الخارجية المصرية بيانان عبر صفتها الرسمية على موقع فيسبوك قالت فيه: "أبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم ١٨ يوليو الجاري، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".

وأضافت الوزارة في بيانها قائلة: "كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي".

وتابعت القاهرة في البيان نفسه: "وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكداً أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها".

بيان صحفي *** أبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم ١٨ يوليو الجاري، اندهاشه من تصريحات بعض... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Saturday, July 18, 2020

وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "التدخلات المصرية في الشأن الليبي غير شرعية"، فيما وصف، في تصريحات صحفية، في أعقاب صلاة الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.