دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أنباء عن وفاته أو اعتقاله، ظهر رئيس الوزراء السوري الأسبق، عماد خميس، الأحد، خلال إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية في البلاد، والتي شارك فيها أيضا الرئيس السوري، بشار الأسد، زوجته أسماء الأسد.

ونشرت إذاعة "شام إف إم" المقربة من الحكومة السورية صورة خميس أثناء إدلائه بصوته في انتخابات ما يُعرف بـ"مجلس الشعب" في سوريا (البرلمان).

بعد الاشاعات الكثيرة التي طالته مؤخراً، وصل رئيس مجلس الوزراء السابق، #عماد_خميس، إلى المركز الانتخابي في وزارة الإعلام بـ #دمشق وأدلى بصوته، قادماً بسيارته الخاصة ومغادراً بها. #شام_إف_إم #للخبر_مصدر Posted by ‎Sham fm شام اف ام‎ on Sunday, July 19, 2020

وكان قد تم تداول أنباء عدة خلال الشهر الماضي حول وفاة أو اعتقال خميس، على إثر قضايا فساد اتُهم بها خلال فترة تسلمه منصب رئيس الحكومة بين عامي 2016 و2020.

وأعفى الأسد خميس من منصبه في 11 يونيو/حزيران الماضي وعين حسين عرنوس خلفا له برئاسة الوزراء.

وشارك الأسد وزوجته في الانتخابات التشريعية إذ أدليا بصوتيهما حسبما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، كما شارك كل من وزير الخارجية السوري ورئيس الحكومة عبر اختيار مرشحين لمجلس الشعب.

أدلى السيد الرئيس بشار #الأسد والسيدة #أسماء_الأسد صباح اليوم بصوتيهما في #انتخابات #مجلس_الشعب للدور التشريعي الثالث، وذلك في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية. @syrianarabnews https://t.co/HMBsN7fVe9

بالمقابل، اعتبر ما يُعرف بـ"الائتلاف الوطني السوري" الذي يُمثل بعض أطياف المعارضة السورية أن الانتخابات التشريعية في الداخل "مسرحية"، حسبما قال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

المسرحية الانتخابية التي يعد لها نظام الأسد في ظل وجود مايزيد عن أكثر من 13 مليون مهجر ونازح ونصف مليون مختف ومعتقل https://t.co/jzNUP5W5py #سوريا #دمشق #نظام_الأسد https://t.co/zpSdKAYzx4

ويُعتبر الاستحقاق الانتخابي الحالي في سوريا الثاني من حيث الأهمية بعد الانتخابات الرئاسية المُزمع إجراؤها عام 2021.