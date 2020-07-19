الثاني في يوم.. حريق في مصنع شمال غرب إيران دون خسائر بشرية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اندلع حريق في مصنع للسولوفان شمال غرب إيران، الأحد، وتعمل فرق الإطفاء على إخماده، دون الإعلان عن وقوع خسائر في الأرواح، وفقا لوكالة (إلنا) شبه الرسمية الإيرانية.

ويقع المصنع الذي شهد الحريق على طريق يصل إلى بلدة الشيخ حسن شرق محافظة أذربيجان، وانتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت سحبا كثيفة من الدخان الأسود ترتفع من الموقع.

وتُعد هذه الحادثة الثانية التي يشهد من خلالها موقع في إيران حريقا، في يوم واحد، بعد حادثة انفجار محطة لتوليد الطاقة في أصفهان.

وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن انفجارا هزا محطة لتوليد الطاقة بأصفهان في وقت سابق الأحد، دون وقوع خسائر بشرية.