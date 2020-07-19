أمير الكويت صباح الأحمد الصباح أجرى عملية جراحية صباح الأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الأحد، أن أمير البلاد، الشيح صباح الأحمد الصباح، أجرى عملية جراحية ناجحة، صباح الأحد.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، حيث قال الشيخ علي الصباح إن العملية "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح"، وذلك بعد يوم من إعلان دخول أمير الكويت للمستشفى لإجراء فحوصات طبية.

ويذكر أن الديوان الأميري أعلن السبت صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لـ"ممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أجرى اتصالا هاتفيا بأمير الكويت اطمأن فيه عن صحته، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في حين أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا بأمير الكويت اطمأن خلاله على صحته.