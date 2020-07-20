دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول تعليق له بعد تفويض مجلس النواب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، بإرسال قوات من الجيش إلى ليبيا، دعا "الأزهر الشريف" بالتوفيق لجيش البلاد بما فيه خير.

وقال الأزهر عبر صفحته على موقع تويتر: "اللهم احفظ مصر وجيشها ووفقها لما فيه خير وصلاح"، على حد تعبيره.

وشملت تغريدة الأزهر أوسمة عدة كان أبرزها وسم "كلنا الجيش المصري" المتداول بكثرة عبر موقع تويتر بعد قرار مجلس النواب.

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من جانبها، شاركت دار الإفتاء المصرية في وسم "كلنا الجيش المصري" وذلك عر نشر تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تضمنت الوسم.

وكان قد قرر مجلس النواب النوب المصري تفويق السيسي بإرسال عناصر من الجيش المصري للقتال في ليبيا في إطار "حماية الأمن القومي" المصري والتصدي لما وُصف بـ"الجماعات الإرهابية".