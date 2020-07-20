دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن عضو البرلمان المصري، طارق الخولي، الإثنين، أن مجلس النواب صوت لصالح تفويض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإرسال الجيش المصري للقتال خارج البلاد غربا (ليبيا).

وقال الخولي في أعقاب الجلسة السرية التي عُقدت في وقت سابق الإثنين، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "منذ قليل... صوتنا بالإجماع خلال جلسة سرية لمجلس النواب المصري بالموافقة على إرسال قوات من الجيش المصري للقيام بمهام قتالية خارج حدود البلاد غربا.. وقد وقف أعضاء البرلمان خلال الجلسة تحية للقائد الأعلى والجيش المصري العظيم.. وإنا لمنتصرون".

منذ قليل.. صوتنا بالإجماع من خلال #جلسة_سرية لـ #مجلس_النواب المصري بالموافقة علي إرسال قوات من #الجيش_المصري للقيام بمهام قتالية خارج حدود البلاد غربا.. وقد وقف أعضاء البرلمان خلال الجلسة تحية للقائد الأعلى والجيش المصري العظيم.. وإنا لمنتصرون

وأشارت صحيفة بوابة الأهرام المصرية إلى أن مجلس النواب وافق بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري.

وكان قد ترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني، الأحد، قبل أن يتم الإعلان عن عقد جلسة سرية لمجلس النواب الإثنين، لتفويض الرئيس بالتدخل العسكري في ليبيا.