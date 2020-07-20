قرقاش عن إطلاق مسبار الأمل: ليلة تاريخية.. الإمارات فخر العرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، لحظة إطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ، بأنها "ليلة تاريخية"، قائلا إن بلاده هي "فخر العرب".

وكتب قرقاش، عبر حسابه في تويتر: "مسبار الأمل ينطلق في هذه الليلة التاريخية، الإمارات فخر العرب وقوة الأمل تقلص المسافة بين الأرض والسماء، عيشى بلادي عاش اتحاد إماراتنا".

ونشر قرقاش صورًا ضمن تغريدته للحظة إطلاق المسبار، التي جرت في الواحدة و58 دقيقة من صباح يوم الاثنين (حسب التوقيت المحلي)، انطلق المسبار من قاعدة جزيرة تانيغاشيما اليابانية.

مسبار الأمل ينطلق في هذه الليلة التاريخية، الإمارات فخر العرب وقوة الأمل تقلص المسافة بين الأرض والسماء، عيشى بلادي عاش إتحاد إماراتنا. #HopeMarsMission https://t.co/5IusLz1xwW

ودخلت الإمارات التاريخ بإطلاقها لأول مهمة عربية إلى الفضاء من خلال مشروعها "مسبار الأمل"، الذي سيصل إلى كوكب المريخ في رحلة تستغرق 7 أشهر.

وسيقطع المسبار مسافة تقدر بنحو 493,5 مليون كيلومتر، قبل وصوله إلى مدار بين كوكبي الأرض والمريخ، إضافة إلى فترة تمتد من شهرين إلى 3 أشهر للوصول إلى المدار العلمي، لتبدأ مهمته العلمية.

وسيظل المسبار في نطاق الكوكب الأحمر لمدة عام مريخي (687 يومًا)، أي ما يوازي عامين على كوكب الأرض.

ومن بين مهام مسبار الأمل قياس مكونات الغلاف الجوي للمريخ، ومناخه ومستويات الأوكسجين والهيدروجين فيه، وهما مكونان رئيسيان لعنصر الماء.

وسيتزامن أول إرسال من المسبار للكرة الأرضية مع حول الذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات، أي عام 2021.

ويقع المقر الرئيسيي للتحكم في المسبار في مركز عمليات مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، لكونه الجهة المالكة لله والمسؤولة عن بياناته وتحميل سلسلة الأوامر عليه، حسب الموقع الرسمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وسبق أن تأجل إطلاق المسبار مرتين، آخرها كان في 15 من يوليو/ تموز 2020، بسبب الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما باليابان.