سيتواصل مع الأرض بالتزامن مع الذكرى الـ50 لقيام دولة الإمارات..ما أهمية رحلة مسبار الأمل إلى المريخ؟
- نورهان الكلاوي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعد مسبار "الأمل"، الذي ينطلق في رحلةٍ إلى المريخ، كأول مهمة عربية إلى كوكب آخر، بمثابة إنجازٍ كبير لدولة الإمارات والعالم العربي، وتهدف المهمة الطموحة إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية.
وفي مقابلة عن بعد، تحدّث المهندس الإماراتي، محمد الحرمي، مدير أول إدارة التطوير المؤسسي في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، لموقع CNN بالعربية، عن تفاصيل مهمة مسبار "الأمل" ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.
وقال الحرمي إن "إطلاق مسبار الأمل يعتبر مشروعاً فريداً من نوعه".
وأوضح الحرمي أن المدة الزمنية التي استغرقها إنجاز هذه المهمة العلمية هي نحو 6 إلى 7 أعوام، مشيراً إلى أن ذلك يعد إنجازاً، إذ عادةً ما تتطلب مشاريع بهذا الحجم وقتاً أكثر لإنجازها.
View this post on Instagram
Repost @hopemarsmission ••• خلال 6 سنوات فقط تحول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ من فكرة طموحة إلى إنجاز تاريخي. شاهد إطلاق هذه المهمة التاريخية في: 15 يوليو 2020 12:51:27 بعد منتصف الليل (بتوقيت الإمارات) 14 يوليو 2020 08:51:27 مساءً (بتوقيت غرينيتش) #العرب_إلى_المريخ #أول_عد_تنازلي_عربي In 6 years, the Emirates Mars Mission transformed from an ambitious idea to a moment in history. Watch the launch of this historic mission on… 15th July 2020 12:51:27 AM (UAE Time) 14th July 2020 08:51:27 PM GMT #HopeMarsMission
أما الإنجاز الثاني، فهو بلوغ دولة الإمارات مدار الكوكب الأحمر، خلال 7 إلى 9 أشهر مقبلة، حتى يصل المسبار إلى مدار المريخ، وفقاً لما ذكره الحرمي.
وبالنسبة إلى الحرمي، فإن المهندسين والعاملين في مهمة مسبار "الأمل" هم بين أهم إنجازات مشروع الإمارت لاستكشاف المريخ، إذ واجهوا العديد من التحديات خلال المشروع.
وأشار الحرمي إلى أن فريق، من الكوادر الإماراتية، في مركز محمد بن راشد للفضاء قاموا بتحضيرات كاملة على مدار المشروع، مضيفاً أنهم بمثابة "الجنود" الذين بذلوا جهود جبارة لإنجاز هذه المهمة على حد تعبيره.
وأكد الحرمي أن المهمة تعد إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن "شغف الإماراتيين، وشغف العلم، وشغف الوصول إلى الفضاء وإلى الكوكب الأحمر" كان الدافع للوصول إلى هذه المرحلة.
وأشار الحرمي إلى الأهداف الاستراتيجية وراء مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ومن بين أبرزها "اقتصاد مبني على المعرفة"، موضحاً أن الهدف هو جعل العلوم، والمعرفة، والتقنيات المتقدمة أساساً للاقتصاد في المستقبل.
وسيحفز الوصول إلى الكوكب الأحمر المهندسين، وطلاب المدارس، وحتى العلماء في جميع أنحاء العالم، وفقاً للحرمي.
ويأمل الحرمي أن تساعدهم الأبحاث والمعلومات التي ستصلهم من كوكب المريخ في تحقيق نتائج إيجابية تفيد البشر على الكرة الأرضية، وفي الوقت ذاته تكون مفيدة في المستقبل على الكوكب الأحمر.
وأكد الحرمي أن المراحل الأولية قبل الإطلاق في وضعٍ جيد، وأن المسبار جاهز للإطلاق.
وبعد الإطلاق، سيستغرق المسبار مدة 7 أشهر حتى يصل إلى مدار بين الكرة الأرضية وكوكب المريخ، ومن ثم سيستغرق مدة شهرين إلى 3 أشهر ليصل إلى المدار العلمي، لتبدأ مهمة المسبار العلمية في جمع المعلومات التي ستفيد مجالات العلوم والتقنيات على الكرة الأرضية، وفقاً لما ذكره الحرمي.
وأوضح الحرمي أن الكاميرات أو الحساسات التي أضيفت للمسبار من شأنها دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ، ومن ثم سيبدأ فريق مركز محمد بن راشد في استقبال هذه البيانات التي ستوفر فرص اكتشافات واختراعات جديدة، والتي ستمكنهم من الوصول إلى المريخ في المستقبل.
كما أشار الحرمي إلى أنه سيتزامن أول إرسال من المسبار للكرة الأرضية مع الذكرى الـ50 لقيام دولة الإمارات، أي عام 2021.
ويعد مركز عمليات مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي المقر الرئيسي للتحكم في المسبار ومراقبته كونه الجهة المالكة للمسبار والمسؤولة عن بياناته وتحميل سلسلة الأوامر عليه، وفقاً للموقع الرسمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.
View this post on Instagram
••• أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أنه تقرر مبدئياً أن يكون إطلاق مهمة الإمارات للمريخ في 20 يوليو 2020 الجاري في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات علماً أن هذا الموعد يمكن أن يتغير تبعاً لتطورات الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل في اليابان. The UAE Space Agency and the Mohammed Bin Rashid Space Centre have announced updated launch date & time for UAE Mars Mission on July 20th,2020 at 01:58 am UAE local time. Any further delay,caused by weather conditions at the launch site in Japan's Tanegashima Island,will be communicated in due course. #HopeMarsMission #العرب_إلى_المريخ
وبعد تأجيل موعد إطلاق مسبار الأمل، في 15 من يوليو/ تموز 2020، بسبب الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما في اليابان، فقد تقرر مبدئياً أن يكون إطلاق مهمة الإمارات للمريخ في 20 يوليو/ تموز الجاري، في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وفقاً لما نشر عبر الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء على "انستغرام".
ويمكن لهذا الموعد أن يتغير تبعاً لتطورات الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما باليابان، حيث يقع مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار "الأمل"، وفقاً لمنشور مركز محمد بن راشد للفضاء على "انستغرام".
وبحسب الموقع الرسمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، فقد تم تخصيص نافذة الإطلاق التي تمتد لحوال 30 يوماً وتبدأ في 14 يوليو/ تموز 2020 وتنتهي في 12 أغسطس/آب 2020، من أجل إتمام إطلاق المسبار بنجاح إلى المريخ.