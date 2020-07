View this post on Instagram

Repost @hopemarsmission ••• خلال 6 سنوات فقط تحول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ من فكرة طموحة إلى إنجاز تاريخي. شاهد إطلاق هذه المهمة التاريخية في: 15 يوليو 2020 12:51:27 بعد منتصف الليل (بتوقيت الإمارات) 14 يوليو 2020 08:51:27 مساءً (بتوقيت غرينيتش) #العرب_إلى_المريخ #أول_عد_تنازلي_عربي In 6 years, the Emirates Mars Mission transformed from an ambitious idea to a moment in history. Watch the launch of this historic mission on… 15th July 2020 12:51:27 AM (UAE Time) 14th July 2020 08:51:27 PM GMT #HopeMarsMission