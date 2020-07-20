بعد دخوله المستشفى.. الملك سلمان يتلقى اتصالا من أمير الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، اطمأن خلاله عن صحته، وذلك بعد دخول الملك إلى المستشفى الإثنين جراء وجود التهاب في المرارة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أمير الكويت أجرى اتصالا بالملك سلمان "اطمأن فيه على صحته" ودعا له بأن يتمتع بالصحة والعافية، وفقا لواس.

وكان قد أعلن الديوان الملكي السعودي فجر الإثنين عن نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات إثر وجود التهاب في المرارة.

وذكر الديوان الأميري الكويتي أن أمير البلاد دخل إلى المستشفى ظهر السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وكان قد فوض الديوان الأميري في الكويت ولي العهد بممارسة بعض صلاحيات الأمير موقتا إثر دخول الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى المستشفى.