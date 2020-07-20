دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في غضون أقل من ساعة ونصف، تستعد الإمارات لإطلاق أول مهمة فضائية عربية، عبر "مسبار الأمل"، الذي سينطلق إلى كوكب المريخ.

وفي الواحدة و58 دقيقة من صباح يوم الاثنين (حسب التوقيت المحلي)، ينطلق المسبار من قاعدة جزيرة تانيغاشيما اليابانية، بعد أن تم شحنه إليها من الإمارات.

وتستغرق رحلة مسبار الأمل 7 أشهر، قاطعًا مسافة تقدر بنحو 493,5 مليون كيلومتر، قبل وصوله إلى مدار بين كوكبي الأرض والمريخ، إضافة إلى فترة تمتد من شهرين إلى 3 أشهر للوصول إلى المدار العلمي، لتبدأ مهمته العلمية.

وسيظل المسبار في نطاق الكوكب الأحمر لمدة عام مريخي (687 يومًا)، أي ما يوازي عامين على كوكب الأرض.

ومن بين مهام مسبار الأمل قياس مكونات الغلاف الجوي للمريخ، ومناخه ومستويات الأوكسجين والهيدروجين، وهما مكونان رئيسيان لعنصر الماء.

وسيتزامن أول إرسال من المسبار للكرة الأرضية مع الذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات، أي في عام 2021.

وفي غضون هذه الأثناء، بدأت قنوات فضائية إماراتية البث المباشر مع قرب حلول لحظة الإطلاق التاريخية، من بينها "تليفزيون دبي، ودبي وان، وتليفزيون أبوظبي".

ويمكن مشاهدة لحظة الإطلاق مباشرة عبر قناة مشروع مسبار الأمل في يوتيوب.

ويقع المقر الرئيسيي للتحكم في المسبار في مركز عمليات مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، لكونه الجهة المالكة لله والمسؤولة عن بياناته وتحميل سلسلة الأوامر عليه، حسب الموقع الرسمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وسبق أن تأجل إطلاق المسبار مرتين، آخرها كان في 15 من يوليو/ تموز 2020، بسبب الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما باليابان.

ويعد إطلاق مسبار الأمل واحدًا من 3 مهام فضائية عالمية تنطلق إلى المريخ هذا الصيف، حيث تفتحها الإمارات بإرسالها أول مسبار عربي للكوكب الأحمر.

وفي غضون أيام قليلة، ستلحقها الصين مع أول رحلة إلى المريخ، تحمل اسم تيانوين أو أسئلة إلى السماء. وفي 30 يوليو تموز الجاري، ستكون الخاتمة بالمهمة الأمريكية (مارس 2020) عبر مسبار برسفيرنس، الطامحة إلى أخذ عينات من الكوكب والعودة بها إلى الأرض.