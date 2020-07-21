دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق له بعد تفويض البرلمان المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، قال أردوغان إن بلاده لن تمنح الفرصة لأحد وطالب بعدم "التحمس"، في تصريحات أطلقها الثلاثاء.

ونقلت قناة TRT الرسمية التركية تصريحات لأردوغان قال فيها: " نتابع عن قرب بعض التطورات التي حصلت مؤخراً (في ليبيا) يجب ألَّا يتحمس أحد، لن نمنحهم الفرصة"، على حد تعبيره.

وفي سياق منفصل، انتقد الرئيس التركي "من يدّعون أنهم متقدمون في الديمقراطية، لصمتهم حيال إجبار المواطنين السوريين على التصويت في الانتخابات البرلمانية"، وفقا للقناة التركية.

وأكد الرئيس التركي أنه لن ينسحب من سوريا قبل أن ينال شعبها حريته، وقال عن ذلك: "تركيا ستبقى في سوريا إلى أن ينال الشعب السوري حريته"، وفقا لـTRT.

وشدد أردوغان مجددا على عدم وجود مطامع لبلاده في الدول الأخرى لكنه أكد أن أنقرة لن تنازل عما وصفه بـ"حقها" في أي مكان.

وكان قد فوض مجلس النواب المصري السيسي بإرسال قوات من الجيش للقتال في ليبيا وذلك وسط ازدياد في تعقيدات المشهد الليبي عامة نظرا لمخاوف مما يبدو أنه صدام عسكري بين القاهرة وأنقرة.