دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على استمرار الرغبة الصادقة لدى بلاده لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية بما يخص ملف سد النهضة، وذلك خلال مشاركته في القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت الثلاثاء "عن بعد".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن السيسي أكد "استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن السيسي شدد "على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث".

ولفت البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية إلى أن المجتمعون اتفقوا على مواصلة المفاوضات والتركيز "في الوقت الراهن على بلورة تفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل"، حسبما جاء في البيان.