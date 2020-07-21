دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى قطع الدعم عن قائد قوات شرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر، قائلا إنه المساعدات المُقدمة إليه تعيق "جهود إرساء السلام ووحدة الأراضي الليبية".

وأكد أكار، في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، استمرار أنشطة بلاده في ليبيا بالتعاون مع حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس.

وأوضح وزير الدفاع التركي أن أنشطة بلاده في ليبيا تأتي في "مجال التدريب والتعاون"، مؤكدًا أن "الاستشارات العسكرية مُستمرة، ونواصل أعمالنا وعلاقاتنا وفق مفهوم ليبيا لليبيين"، حسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول.

تصريحات أكار جاءت عقب لقاء مع وزيري داخلية ليبيا ومالطا في العاصمة التركية أنقرة.

وحول الوضع في ليبيا، قال أكار إن مسؤوليات بلاده على الساحة الدولية "تتزايد يومًا بعد يوم"، مُضيفا: "يمكنني القول بأننا بدأنا في جني الثمار الإيجابية لإسهاماتنا في إحلال الأمن والاستقرار".



وخلال جلسة تصويت سرية يوم الاثنين، وافق مجلس النواب على إرسال قوات مصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد غربًا (ليبيا). كما فوض المجلس الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري".

كما أجرى السيسي اتصالا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله السيسي أن بلاده تهدف إلى تقويض التدخلات الأجنبية في ليبيا، فيما أشاد الثاني بالجهود المصرية.

يأتي هذا في وقت أرسلت حكومة الوفاق تعزيزات عسكرية إلى الخطوط الأمامية في نطاق سرت (منتصف الساحل الليبي)، التي حذَر السيسي من تخطيها وقاعدة الجفرة الجوية.

وتخضع المدينة والقاعدة تحت سيطرة قوات حفتر.