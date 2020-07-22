دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة السنوية قد تحققت بشكل مؤكد، تزامنا مع قمة مُصغرة، حضرها قادة دول حوض نهر النيل، مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان عبر تويتر، الثلاثاء: "لقد أصبح مؤكدًا خلال الأسبوعين الماضيين في أثناء موسم الأمطار، أن الملء السنوي الأول لسد النهضة قد تحقق، وأن السد قيد الإنشاء" بشكل متقدم بالفعل.

وأوضح بيان المكتب أنه بالنسبة للموقف الحالي، فإن موسم الأمطار قد كان مُثمرًا على نحو أدى إلى ملء السد، الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار تقريبًا.

ومؤخرًا، قالت السلطات السودانية إن عددًا من محطات المياه قد خرجت عن الخدمة أو تعطلت، نتيجة لعدم تدفق الكميات المعتادة إليها عبر نهر النيل.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن آبي أحمد يرى ضرورة أن تؤدي المباحثات الجارية حول سد النهضة إلى استفادة دول النهر الثلاث.

Press release on the follow-up Extraordinary Meeting of the Bureau of the African Union Assembly on the #GERD. https://t.co/TdhLEnz49l

وكان آبي أحمد قد كتب بحسابه في تويتر، للتعليق على لقائه الافتراضي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك. وقال إن "اجتماع مثمر.. نظمه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في إطار المساعي لتقوية الحلول بين الدول الأفريقية للمشاكل التي تواجهها".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي أكد استمرار رغبة بلاده الصادقة لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، التي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة.

وأشار مُتحدث الرئاسة المصرية إلى أن السيسي شدد "على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة".