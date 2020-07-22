دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ظهر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء بمقطع فيديو خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء وسط تكهنات عن حالته الصحية وسبب الدخول للمستشفى أثيرت بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

#عاجل #مجلس_الوزراء يعقد جلسته برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين - عبر الاتصال المرئي - من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. #واس https://t.co/3xytO7uhMX

الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، رد فيها على ما يتم تداوله، حيث قال: "أستغرب من ثقة وجرأة من (يتمصدر) حتى على أخبار ملكنا حفظه الله.. عدة حسابات غردت بخروجه حفظه الله من المستشفى، والحمد لله أنه بخير وعافية ورأيناه واطمأنت قلوبنا عليه حفظه الله وهو يرأس مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في المستشفى، وسيخرج بعون الله سالمًا معافىً وسيعلن ذلك".

أستغرب من ثقة وجرأة من (يتمصدر) حتى على أخبار ملكنا حفظه الله.. عدة حسابات غردت بخروجه حفظه الله من المستشفى ، والحمدلله أنه بخير وعافية ورأيناه واطمأنت قلوبنا عليه حفظه الله وهو يرأس مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في المستشفى ، وسيخرج بعون الله سالمًا معافىً وسيعلن ذلك

ودخل العاهل السعودي نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو لترأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض على صفحتها الرسمية بتويتر.

وعن سبب الدخول للمستشفى، نقلت وكالة الانباء السعودية بتقريرها أن العاهل السعودي "توجه بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له ـ رعاه الله ـ جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه ـ أيده الله ـ للاطمئنان على صحته".