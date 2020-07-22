دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت هيئة الطيران المدني السعودي، الأربعاء، إنه لا يوجد تاريخ محدد إلى الآن بشأن استئناف الرحلات الدولية، من وإلى المملكة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودي، عبر حسابها في تويتر، "أن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة"، وأهابت بالمواطنين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة. وتهيب الهيئة بالجميع أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي 9 مارس أذار الماضي، أوقفت السعودية رحلات الطيران الدولية، ضمن إجراءات احترازية قوية لمواجهة فيروس كورونا.

وبعد 71 يومًا، أعادت السعودية الرحلات الجوية الداخلية في 11 مطارًا من أصل 28 في مختلف أنحاء المملكة، يوم 31 مايو أيار.

ووصل إجمالي حالات فيروس كورونا في السعودية إلى 255 ألفا و825 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2557، بعد تسجيل 34 وفاة إضافية و2476 إصابة جديدة.