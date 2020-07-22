دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن الحل للأزمة في ليبيا هو سياسي وأن من تطرق للحلول العسكرية حتى اليوم "مُني بالهزيمة" على حد تعبيره.

وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: الحل الوحيد في ليبيا سياسي، وكل من اختار الخيار العسكري مُني بالهزيمة https://t.co/D5rfhr3YpC

جاء ذلك وفقا لما نقلته قناة TRT التركية الرسمية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماع، تويتر، حيث قال جاويش أوغلو: "الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي ولا يوجد حل غير ذلك، هذا ما نقوله منذ البداية، حتى اليوم من فضلوا الحلول العسكرية منوا بالهزائم.."

وتأتي تصريحات أوغلو في الوقت الذي تتصاعد فيه حد التوتر في ليبيا وتفويض البرلمان المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري.

ويذكر أنه وفي أول تعليق له بعد تفويض البرلمان المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، قال أردوغان إن بلاده لن تمنح الفرصة لأحد وطالب بعدم "التحمس"، في تصريحات أطلقها الثلاثاء، قائلا وفيا لما نقلته قناة TRT الرسمية التركية : "نتابع عن قرب بعض التطورات التي حصلت مؤخراً (في ليبيا) يجب ألَّا يتحمس أحد، لن نمنحهم الفرصة"، على حد تعبيره.