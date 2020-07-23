البرادعي في 23 يوليو: غياب الحرية يقتل الحلم مهما خلصت النوايا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي، الخميس، بالتزامن مع إحياء مصر لذكرى "ثورة 23 يوليو" عام 1952، أن غياب الحرية "يقتل الحلم مهما خلصت النوايا".

وقال البرادعي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "إذا كنا قد تعلمنا شيء من تاريخنا الحديث فهو أن غياب الحرية يقتل الحلم مهما خلصت النوايا. أرجو ألا نتوقع نتائج مختلفةً عندما نكرر نفس السياسات". فيما اعتبر بعض المعلقين على تغريدة البرادعي أن مصر تعيش "تحت الحكم العسكري" منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

إذا كنا قد تعلمنا شيء من تاريخنا الحديث فهو أن غياب الحرية يقتل الحلم مهما خلصت النوايا. أرجو ألا نتوقع نتائج مختلفةً عندما نكرر نفس السياسات.

@ElBaradei مصر تدفع اليوم ثمن الحكم العسكري الذي يحكم البلاد منذ عبد الناصر. لم تكن لهم اي استراتيجية للامن القومي المصري. انفضح الكل. هاذا ما ينتظر كل الشعوب التي تعاني من غياب الديموقراطية.

@ElBaradei ابدا لم تخلص النوايا. ارادة الحاكم فوق ارادة الشعب من اول ٢٣ لحد النهاردة.

@ElBaradei صحيح يابوب والدليل ان اليوم ذكرى 23 يوليو من 68 سنه والحال لم يتغيير من أسوأ لاسوأ

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته بمناسبة اعتبر ذكرى 23 يوليو، أن مصر الآن تواجه تحديات "لم تمر بها عبر تاريخها الحديث"، مشددا على أنها قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية.

وقال السيسي إن الاحتفال بذكرى 23 يوليو "دائما ما كان مناسبة نستمد منها العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعبنا وآماله في تحقيق مستقبل مشرق له وللأجيال القادمة، تلك الأجيال التي من حقها أن تحيا حياة كريمة في وطن آمن ومستقر ومزدهر".