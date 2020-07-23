أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال بيان صادر عن ديوان أمير الكويت، نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن الشيخ صباح الأحمد الصباح، سيغادر إلى الولايات المتحدة، الخميس، لاستكمال العلاج الطبي، وذلك بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية.

وذكر البيان أن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيغادر إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر من يوم الخميس لاستكمال العلاج الطبي بعد الجراحة الناجحة التي أجراها في الآونة الأخيرة، بحسب نصائح الفريق الطبي".

وخضع أمير الكويت البالغ من العمر 91 عامًا، ويحكم البلاد منذ عام 2006، لعملية جراحية، يوم الأحد الماضي، وصفها مكتبه بأنها ناجحة، دون الإشارة إلى تفاصيل وطبيعة العملية الجراحية.

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح، بصفته وليًا للعهد، بعض المهام الدستورية لأمير الكويت، بشكل مؤقت يوم السبت الماضي.