دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما وصفها بـ"الإنجازات التاريخية" لتركيا على جبهات مختلفة من بينها سوريا وليبيا تظهر قوة بلاده وقدرات جيشها، مؤكدا أن الجيش التركي سيواصل ضمان أمن وبقاء تركيا ضد من وصفهم بـ"الحاقدين والحاسدين".

وترأس أردوغان، الخميس، اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك عقب زيارة أردوغان وأعضاء المجلس ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بحسب موقع الرئاسة التركية.

وكتب أردوغان في الدفتر الخاص بضريح الزعيم التركي الراحل: "أتاتورك العزيز، نحن أعضاء هذا المجلس نقف أمام ضريحك بمناسبة اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى لعام 2020. حيث نواصل العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2023 للجمهورية التركية التي أسستموها وأوكلتموها لنا".

وقال أردوغان إن "الإنجازات التاريخية التي حققناها على جبهات مختلفة بدء من سوريا وليبيا ووصولا إلى شرق البحر المتوسط ​​ومكافحة الإرهاب تظهر بوضوح قوة بلدنا وقدرات جيشنا".

وأضاف أردوغان أن القوات المسلحة التركية "تواصل ضمان أمن وبقاء وطننا ضد الحاقدين والحاسدين، بفضل انضباطها العالي ووعيها بوظيفتها وقوة ردعها وقدراتها". وتخللت مراسم الزيارة دقيقة صمت، بعد أن وضع أردوغان، إكليلًا بشكل العلم التركي على ضريح أتاتورك.