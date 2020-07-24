واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي لـCNN، إن الطائرة المقاتلة الأمريكية التي اقتربت من طائرة الركاب الإيرانية لإجراء فحص بصري، في الأجواء السورية، "انحرفت عن مسارها الجوي التجاري المعروف"، وهو ما دفع المقاتلة الأمريكية للاقتراب منها.

وأضاف المسؤول، أنه بعد مراجعة بيانات الرحلة، فإن الولايات المتحدة تقدر أن الطائرة المقاتلة من طراز F15 التابعة لها، اقتربت من الطائرة الإيرانية لمسافة حوالي 1500 متر، بدلا من التقدير السابق البالغ 1000 متر.

ويوم الخميس، قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن الفحص البصري للمقاتلة الأمريكية، وقع بالقرب من قاعدة يستخدمها التحالف الدولي لمحاربة داعش في التنف، وهو موقع صغير في سوريا بالقرب من الحدود العراقية الأردنية، وكان مسرحًا لاشتباكات بين القوات الأمريكية والقوات الموالية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية.

وأضاف البيان، أن "الفحص البصري، أجري للتأكد من سلامة أفراد التحالف في حامية التنف، وبمجرد أن تأكد قائد المقاتلة، أن الطائرة الإيرانية تجارية وتتبع خطوط ماهان، ابتعدت عن مسارها"، مؤكدًا أن "التقاطع المهني تم وفقًا للمعايير الدولية".

وأوضح المسؤول الدفاعي أيضًا، أن قائد طائرة الركاب الإيرانية، "بالغ في رد فعله في هذه المناورة المفاجئة"، حيث تسببت تحركاته المفاجئة في إصابة عدد من ركاب الطائرة التي كانت في طريقها للعاصمة اللبنانية بيروت.