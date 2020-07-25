دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال عضو فريق التفاوض المصري لسد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، إنه لا يوجد تفسير لـ"حالة الانقلاب الشديدة" من جانب إثيوبيا، بعد تصريحات لأديس أبابا، وصفها بأنها "غريبة ومٌستفزة".

وأضاف الظواهري، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، أن تصريحات وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارجاشيو، وقوله "النيل لنا" وإن مياهه لن تتدفق خارج البلاد تعتبر "غريبة ومستفزة".

وتساءل الظواهري عن ما إذا كانت إثيوبيا تريد بذلك دفع مصر إلى الانسحاب من خلال دفع المفاوضات نحو الهاوية.

وقال الظواهري إن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي "كلام لا يقوله سياسي"، مُعتبرًا أن أديس أبابا تعطي "وعودًا وهمية" خلال المفاوضات، حسب وصفه.

وأشار عضو لجنة التفاوض المصري إلى أن القاهرة كانت تنتظر دعوة الاتحاد الإفريقي إلى استئناف المفاوضات خلال أيام وفق قواعد جديدة، موضحًا أن إثيوبيا أطاحت بالأسس التي كانت ستبدأ بموجبها المفاوضات.

وحدد الظواهري فترة 6 أشهر على الأقل حتى يمكن لإثيوبيا توليد الكهرباء، عبر توربينين في سد النهضة.

وقال الظواهري إن إثيوبيا أغلقت إحدي بوابات السد أمام تدفق المياه، وهو ما ساهم في انخفاض منسوبها في السودان.

وأكد الظواهري ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن معدلات حجز المياه، موضحًا أن التخزين الأول لسد النهضة بحوالي 5 مليارات متر مكعب، الذي جرى خلال يوليو تموز الجاري، سيتضح تأثيره في مصر في غضون 18 إلي 21 يومًا.

وتدور الخلافات بشأن سد النهضة حول عدم رغبة أديس أبابا في توقيع اتفاق ملزم لها، لا سيما تلك البنود المتعلقة بظروف ملء السد خلال فترات الجفاف.

إلى جانب اعتراض مصر والسودان على مقدار الفترة الزمنية لملء سد النهضة،