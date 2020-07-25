أردوغان يصل آيا صوفيا لأداء صلاة الجمعة الأولى بعد تحويله إلى مسجد

بعد تحويلها الى مسجد.. أول صلاة جمعة في آيا صوفيا

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بعد تحويله إلى مسجد.. تاريخ آيا صوفيا من العهد البيزنطي إلى تركيا الحديثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضحت وكالة الأناضول التركية، السبت، دلالات حمل رئيس الشؤون الدينية التركية، علي أرباش، أثناء إلقائه خطبة الجمعة الأولى في مسجد "آيا صوفيا".

وذكرت الأناضول في خبر نشرته عبر صفحتها الرسمية أن السيف الذي حمله أرباش سيف عثماني يعود لمحمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية (إسطنبول حاليا).

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الفاتح حمل هذا السيف عندما ألقى الخطبة الأولى له في الجامع الكبير بمدينة أدرنة التي كانت عاصمة الدولة العثمانية في ذلك الحين.

ولفتت الأناضول إلى أن حمل السيف على المنبر بات تقليدا عند السلاطين العثمانيين لستة قرون تالية، وذكرت أن دلالة ذلك "إظهار سيادة الإسلام ونوره في الأمصار التي فتحها المسلمون طيلة قرون".

وكان قد أثار حمل أرباش لسيف عن إلقاء الخطبة الأولى بعد تحويل آيا صوفيا إلى مسجد الجمعة الماضية، جدلا واسعا وانتقادات واسعة وصلت إلى حد تشبيهه بـ"البغدادي".