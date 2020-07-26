دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الأحد، عن "أخبار مطمئنة" بشان صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ونقل حساب مجلس الأمة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تصريحات للغانم، قال فيها: "ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جدا ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا"، على حد قوله.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جدا ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا https://t.co/yEk45sqhKW

وكان قد غادر أمير الكويت إلى أمريكا لاستكمال العلاج في 23 يوليو/تموز الجاري بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت قبل ذلك بأيام قليلة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي في 18 يوليو/تموز صدور أمر أميري بتفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد مؤقتا، وذلك بعد دخول الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، حسبما نقلت كالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) آنذاك.

وأكد الغانم أنه نقل السفيرة الأمريكية لدى بلاده تقدير مجلس النواب لما قامت به الرئاسة الأمريكية بإرسال طائرة طبية لنقل أمير الكويت إلى أراضيها وما قدمته واشنطن من دعم وعون على الصعيد الطبي بهذا الصدد.