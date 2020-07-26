أمير سعودي يعلق على دعوة وزير الصناعة اللبناني للاستثمار ببلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد الضوء على الوضع في لبنان بتعليق جاء على دعوة وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، للمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب للاستثمار في بلاده.

جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليًا فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في لبنان وضعها ممتاز والثقة في أداء الحكومة واستقلاليتها في أعلى المستويات .. لاتفوتوا الفرصة https://t.co/h2usoiBurZ

وقال الأمير السعودي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليًا فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في لبنان وضعها ممتاز والثقة في أداء الحكومة واستقلاليتها في أعلى المستويات.. لا تفوتوا الفرصة".

وكان الوزير اللبناني، قد قال خلال مصنع الامصال اللبنانية في الشويفات وفقا لما نقله تلفزيون الجديد: "ما شاهدناه اليوم هو تقدم كبير بالنسبة للمعدات والاجراءات التي ترقى الى اعلى مستويات الجودة وتأمين السلامة العامة.."

وتابع قائلا: "المصنع يتمتع بإمكانيات كبيرة. وأشجع اللبنانيين والمصنع كذلك على تشجيع الصناعة اللبنانية واطلب من جميع اللبنانيين الاستثمار في الصناعة وتشجيعها وعلى رأسها الصناعات الدوائية. كما ادعو المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فلبنان بحاجة لكم ولدعمكم".