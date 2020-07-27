الجيش الإسرائيلي يكشف عن اشتباك مع خلية لحزب الله: "أيام معقدة ومتوترة أمامنا"

الشرق الأوسط
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الجيش الإسرائيلي يكشف عن اشتباك مع خلية لحزب الله: "أيام معقدة ومتوترة أمامنا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية وصفها بـ"التخريبية" في منطقة جبل روس نفذتها خلية من حزب الله تسللت وقطعت الخط الأزرق على الحدود بين لبنان وإسرائيل، في حين نقلت قناة المنار التابعة للحزب أنباء عن قصف إسرائيلي في محيط منطقة "رويسات العلم".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة جبل روس حيث تمكنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين ٣ الى ٤ مخربين والتي تسللت أمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت الى منطقة سيادية إسرائيلية".

وأضاف أدرعي قائلا: " تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم لم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، وتابع في تغريدة لاحقة قائلا: "لا نعرف وضع المخربين الصحي والتي رصدت إصابة عدد منهم، يتم إعادة فتح الطرقات المدنية في منطقة الشمال وإعادة الحياة المدنية الى الروتين، أيام معقدة ومتوترة أمامنا"، على حد تعبيره.

وكان قد أعلن المسؤول العسكري الإسرائيلي في وقت سابق أن الجيش طلب من الإسرائيليين الذين يسكنون قرب الحدود مع لبنان البقاء في المنازل ومنعهم من استخدام وسائل النقل لأسباب غير ضرورية.

بالمقابل، ذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله أن الجيش الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا في محيط موقع رويسات العلم استمر لساعة، في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحزب استهدف آلية عسكرية إسرائيلية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتابع ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الأحداث التي تجري على الخدود الشمالية وأكد أن دولته لن تسمح لإيران بالتموضع على حدودها مع سوريا وحمل لبنان وحزب الله الاعتداءات التي تنفذ على الأراضي الإسرائيلية.

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