دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية وصفها بـ"التخريبية" في منطقة جبل روس نفذتها خلية من حزب الله تسللت وقطعت الخط الأزرق على الحدود بين لبنان وإسرائيل، في حين نقلت قناة المنار التابعة للحزب أنباء عن قصف إسرائيلي في محيط منطقة "رويسات العلم".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة جبل روس حيث تمكنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين ٣ الى ٤ مخربين والتي تسللت أمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت الى منطقة سيادية إسرائيلية".

أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة #جبل_روس حيث تمكنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من #حزب_الله مكونة من بين ٣ الى ٤ مخربين والتي تسللت أمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت الى منطقة سيادية إسرائيلية. لقد تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. https://t.co/gPY8JSsMAt

وأضاف أدرعي قائلا: " تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم لم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، وتابع في تغريدة لاحقة قائلا: "لا نعرف وضع المخربين الصحي والتي رصدت إصابة عدد منهم، يتم إعادة فتح الطرقات المدنية في منطقة الشمال وإعادة الحياة المدنية الى الروتين، أيام معقدة ومتوترة أمامنا"، على حد تعبيره.

لا نعرف وضع المخربين الصحي والتي رصدت إصابة عدد منهم. يتم إعادة فتح الطرقات المدنية في منطقة الشمال وإعادة الحياة المدنية الى الروتين. أيام معقدة ومتوترة أمامنا https://t.co/YWL3sDylbE

وكان قد أعلن المسؤول العسكري الإسرائيلي في وقت سابق أن الجيش طلب من الإسرائيليين الذين يسكنون قرب الحدود مع لبنان البقاء في المنازل ومنعهم من استخدام وسائل النقل لأسباب غير ضرورية.

أصدر جيش الدفاع تعليمات الى سكان منطقة الحدود مع #لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة #جبل_روس. - على السكان البقاء في المنازل - يحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية - يجب الامتناع عن استخدام المركبات لاهداف غير ضرورية. https://t.co/KXRDA99bHy https://t.co/oIoDDOmfCD

بالمقابل، ذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله أن الجيش الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا في محيط موقع رويسات العلم استمر لساعة، في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحزب استهدف آلية عسكرية إسرائيلية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتابع ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الأحداث التي تجري على الخدود الشمالية وأكد أن دولته لن تسمح لإيران بالتموضع على حدودها مع سوريا وحمل لبنان وحزب الله الاعتداءات التي تنفذ على الأراضي الإسرائيلية.