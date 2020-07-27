دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، هجوما على حزب الله وأمينه العام، حسن نصرالله، بسبب الحادثة التي وقعت على الحدود بين دولته ولبنان في وقت سابق من اليوم نفسه، متهما الثاني بـ"توريط لبنان" لصالح إيران.

وقال نتنياهو تعقيبا على الحادثة: "إسرائيل ستواصل العمل ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في منطقتنا. نصرالله يورّط الدولة اللبنانية بسبب إيران"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "خلية تابعة لحزب الله تسللت اليوم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وجيش الدفاع أحبط هذه المحاولة بفضل الاستعدادات العملياتية الجيدة التي قامت بها القوات التي عملت ميدانيا وقام بها القادة، ننظر ببالغ الخطورة إلى محاولة التسلل إلى أراضينا"، حسب قوله.

وتابع نتنياهو قائلا إن حزب الله والدولة اللبنانية يتحملان مسؤولية الحادثة وعن أي هجوم ينطلق من لبنان نحو إسرائيل، وأردف قائلا: "يجب على حزب الله أن يعلم بأنه يلعب بالنار وسنرد على أي هجوم يُشن علينا بقوة كبيرة"، على حد تعبيره.

حزب الله والدولة اللبنانية يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الحادث وعن أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية ضد دولة إسرائيل. يجب على حزب الله أن يعلم بأنه يلعب بالنار وسنرد على أي هجوم يُشن علينا بقوة كبيرة.

وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي هجوما على الأمين العام للحزب قائلا: "نصرالله قد ارتكب سابقا خطأ جسيما حين أخطأ في تقدير عزيمة إسرائيل على الدفاع عن نفسها والدولة اللبنانية دفعت حينئذ ثمنا باهظا بسبب ذلك. أقترح عليه عدم تكرار هذا الخطأ"، على حد قوله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع اشتباك بين عناصره وخلية من حزب الله تسللت عبر الحدود، وهي الرواية التي نفاها الحزب في بيان له لاحقا.