دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الجيش العراقي حدوث انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية (سبايكر سابقًا) بمحافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، إنه في الحادية عشر من ليل الاثنين (بالتوقيت المحلي) "حدث انفجاران في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين".

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن فرق الدفاع المدني تمكنت مِن السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، دون وقوع خسائر بشرية.

ولم يوضح الجيش العراقي سبب وقوع الانفجارين، إلا أنه وعد بمزيد في التفاصيل في وقت لاحق.

وتناقل مغردون عراقيون مقطع فيديو منسوب لآثار الانفجارين، لم يتسن لـCNN التحقق من صحته.

🟡 قصف جديد بالقرب من #قاعدة_سبايكر في #صلاح_الدين https://t.co/VVvVc5BIZz

ويأتي انفجارا قاعدة سبايكر بعد وقت قصير من قصف استهدف معسكر التاجي، بعد إطلاق 3 صواريخ كاتيوشا من منطقة سبع البور في شمال غرب العاصمة بغداد.

وأحدث الهجوم على معسكر التاجي "أضرار كبيرة" في إحدى طائرات السرب الـ15 لطيران الجيش، فيما أصاب ثاني معمل المدافع والأسلحة "مُخلفا أضرار مادية". بينما سقط الثالث في نطاق السرب الثاني مِن طيران الجيش "لكنه لم ينفجر"، حسب ما قالت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق من الاثنين.

وتزايدت وتيرة مهاجمة معسكرات تضم قوات عراقية وأجنبية، لا سيما الأمريكية، في الآونة الأخيرة.