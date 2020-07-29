دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبدالشهيد أنها تتابع عن كثب حادث مقتل عاملين مصريين بالرصاص على يد سعودي في المملكة العربية السعودية، مشددة على ثقة مصر في القضاء السعودي.

وقالت عبدالشهيد، في بيان، إنها تتابع بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة حادث مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات (نجارين مسلح)، على يد مواطن سعودي بالرصاص، موضحة أن مشاجرة حادة نشبت بينهما وبين المواطن السعودي تحولت إلى جريمة جنائية، أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي.

وأضافت عبدالشهيد أن "الجاني اعترف بارتكاب جريمة القتل وسلم نفسه إلى السلطات السعودية"، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات، وكشفت أن المواطنين المصريين الاثنين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى عادل عبدالإمام حسين والآخر عز الدين محمد عبدالشافي.

ورأت أن "مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية"، وقالت: "إننا نثق في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية".

ودعت وزيرة الهجرة إلى "عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشددة على "المتابعة الفورية" لأي حادث يتعرض له المواطنين بالخارج من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية.