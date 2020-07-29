عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، عن وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي، بعد تناول وجبات شاورما إلى 700 شخص.

وقال مدير صحة محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب، لموقع CNN بالعربية، إن الحالات جميعها أصبحت مستقرة، باستثناء حالة واحدة لا تزال في العناية المركزة، مضيفا أن 25-35 % من المصابين قد خرجوا من المستشفيات.

وأوضح العزب أن النتائج المخبرية لم تحسم بعد السبب الفعلي، مرجحا أن تكون بسبب البروتين في الوجبات من دواجن ولحوم والمايونيز. وأكد أن وزارة الصحة راعت قواعد التباعد الجسدي خلال استقبال الأعداد الكبيرة من المصابين بالتسمم، كإجراء احترازي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن المصابين تم توزيعهم على عدة مستشفيات.

وتزامنت الحادثة مع مرور الأردن بموجة حارة تجاوزت فيها درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية، فيما لم تؤكد السلطات إذا كانت جميع حالات التسمم من ذات المطعم الذي تم إغلاقه حتى الآن في منطقة مخيم البقعة.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت، ليل الاثنين، عن بدء تسجيل إصابات بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة "شاورما" من أحد مطاعم الوجبات السريعة في منطقة مخيم البقعة، إلى الشمال الغربي من العاصمة عمّان ضمن محافظة البلقاء.