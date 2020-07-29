عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت السلطات الأردنية تسجيل نحو 500 حالة تسمم غذائي، بسبب تناول وجبة "شاورما" من أحد مطاعم الوجبات السريعة في منطقة مخيم البقعة الواقعة في نطاق محافظة البلقاء، إلى الشمال الغربي من العاصمة عمّان.

ونقل تلفزيون المملكة الرسمي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، عن مصدر طبي في مستشفى الأمير الحسين في منطقة البقعة، الذي استقبل العدد الأكبر للحالات، أن هناك 4 حالات في العناية الحثيثة.

ولاقت الحادثة ردود فعل متباينة في وسائل التواصل الاجتماعي، التي بدأت ظهر الثلاثاء بالإعلان عن حالات تسمم مع توافدها إلى المستشفى، فيما صرّح مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، نزار مهيدات، للمحطة الرسمية، أن حالات التسمم ناجمة عن وجود البكتيريا في اللحوم والدواجن التي استخدمت في الوجبات، بعد فحص عدة عينات منها.

وبيَن مهيدات أن الأمر يتعلق بإجراءات السلامة لدى المنشأة، قائلا إن الأردن لم يسجل منذ زمن طويل حالات تسسم غذائي، فيما أغلقت السلطات المطعم بشكل تحفظي وتمت إحالة مالكه إلى الجهات المختصة، فيما صرح مدير صحة البلقاء أن السبب هي مادة "المايونيز".

ونقلت صحف محلية عن مصادر قولها إن سبب الإقبال الكبير على تناول وجبات الشاورما من المطعم، يعود إلى تقديم عرض "وجبة الشاورما" بسعر دينار واحد فقط ( أقل من دولارين).

ونقل عدد من المصابين بالتسمم إلى مستشفيات أخرى، وأشارت مصادر طبية إلى أن أغلب الحالات مستقرة.

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع المسؤولين للحصول على تفاصيل بشأن الواقعة، إلا أننا لم نحصل على إجابة حتى وقت نشر القصة.